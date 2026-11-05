Western Digital in discesa a New York
(Teleborsa) - Ribasso per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che passa di mano in perdita del 15,21%.
L'andamento di Western Digital nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 257,9 USD con area di resistenza individuata a quota 298,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 241,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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