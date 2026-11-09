New York: Flex, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda che fornisce componenti elettronici , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,72%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Flex rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Flex evidenzia un declino dei corsi verso area 73,94 USD con prima area di resistenza vista a 81,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 69,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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