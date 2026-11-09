New York: in calo MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda di analisi e business intelligence , con una flessione del 3,01%.



La tendenza ad una settimana di MicroStrategy Incorporated è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di MicroStrategy Incorporated mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 122,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 126,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 120,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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