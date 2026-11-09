New York: luce verde per Rocket Lab USA

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il costruttore di razzi e veicoli spaziali , che tratta in rialzo dell'11,97%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rocket Lab USA evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rocket Lab USA rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Rocket Lab USA resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 61,74 USD. Supporto visto a quota 55,06. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 68,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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