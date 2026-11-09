New York: si concentrano le vendite su Philip Morris International

(Teleborsa) - Rosso per la holding che produce sigarette , che sta segnando un calo del 2,54%.



L'andamento di Philip Morris International nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Philip Morris International suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 190,4 USD con tetto rappresentato dall'area 197,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 187,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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