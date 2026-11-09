New York: sviluppi positivi per Bloom Energy

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di celle a combustibile , che scambia in rialzo dell'11,05%.



La tendenza ad una settimana di Bloom Energy è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società di tecnologie energetiche segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 184,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 196,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 176.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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