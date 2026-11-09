OPA Iveco, Tata Motors al 96,25% del capitale e avvierà il diritto di acquisto

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati definitivi relativi alla riapertura dell'OPA
promossa da Tata Motors
su Iveco
, sono state portate in adesione 18.203.217 azioni ordinarie, pari a circa il 6,71% del capitale
e delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore complessivo di 262.126.324,80 euro.
Il dato risulta pertanto inferiore di 105.812 azioni
ordinarie rispetto ai risultati provvisori annunciati il 6 novembre scorso
. Il corrispettivo di 14,40 euro (cum dividend) per azione verrà pagato il 13 novembre
.
L'offerente verrà a detenere 256.360.429 azioni, pari a circa il 96,25% del capitale
, e, avendo raggiunto una partecipazione
complessiva almeno pari al 95%
, avvierà il diritto di acquisto dei Paesi Bassi
con riferimento alle restanti azioni in circolazione non ancora detenute, attualmente pari a 9.986.374 (circa il 3,68% del capitale
).Borsa Italiana
disporrà la sospensione delle negoziazioni delle azioni e/o il delisting, tenuto conto dei tempi necessari per il completamento del diritto di acquisto dei Paesi Bassi.