Euronext intende nominare l'olandese David Knibbe come nuovo CEO

Succederà a Stéphane Boujnah

(Teleborsa) - Euronext , il principale mercato finanziario e borsa valori pan-europeo, ha annunciato che il Supervisory Board intende proporre la nomina di David Knibbe a CEO e Chairman del Managing Board in occasione dell'assemblea annuale del 20 maggio 2027, nella quale era già stato annunciato che l'attuale CEO Stéphane Boujnah non si sarebbe ricandidato.



David Knibbe proviene da NN Group, di cui è CEO dal 2019. Vanta una vasta esperienza nella guida di realtà operanti in settori altamente regolamentati, nella realizzazione di trasformazioni operative e nella creazione di un valore significativo per gli azionisti, si legge in una nota del gruppo che controlla le Borse di Amsterdam, Atene, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi. Knibbe, nato in Olanda nel 1971, sarà di base a Parigi.



"Al termine di un processo rigoroso e accurato, siamo lieti di annunciare la scelta di David Knibbe come prossimo CEO di Euronext - ha detto Piero Novelli, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Euronext - In qualità di CEO esperto e di lungo corso di NN Group - società quotata su Euronext - David Knibbe porta con sé una comprovata esperienza nella creazione di valore all'interno di un altro settore fortemente regolamentato. Il suo bagaglio di competenze in materia di integrazioni di successo e trasformazione tecnologica si rivelerà di grande valore per Euronext, che prosegue nell'attuazione della propria strategia e negli investimenti per la crescita futura".



"David Knibbe guiderà l'ambiziosa tabella di marcia strategica di Euronext, facendo leva sullo straordinario percorso di crescita e trasformazione realizzato sotto la guida di Stéphane Boujnah nell'ultimo decennio, e accelerando al contempo le ambizioni del Gruppo per gli anni a venire - ha aggiunto - Egli potrà contare sul team dirigenziale di talento e sulle persone di Euronext per favorire una maggiore integrazione dei mercati dei capitali europei e promuovere l'Unione europea del risparmio e degli investimenti".



La nomina di David Knibbe è soggetta all'approvazione delle competenti autorità nazionali di vigilanza e del Ministro delle Finanze olandese; sarà inoltre sottoposta al voto degli azionisti di Euronext in occasione dell'assemblea annuale, prevista per il 20 maggio 2027.

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