Piazza Affari: andamento negativo per Zignago Vetro
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di contenitori in vetro, in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Zignago Vetro rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della società industriale suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 6,087 Euro con tetto rappresentato dall'area 6,297. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 6,003.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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