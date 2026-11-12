Piazza Affari: scambi al rialzo per Zignago Vetro

(Teleborsa) - Avanza il produttore di contenitori in vetro , che guadagna bene, con una variazione del 3,29%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zignago Vetro , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico della società industriale mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,47 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,66. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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