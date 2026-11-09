Piazza Affari: andamento sostenuto per Webuild

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Webuild rispetto all'indice di riferimento.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Webuild restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 2,205 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 2,131. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 2,083, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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