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GVS scende in Borsa con downgrade di Goldman Sachs

Finanza, Consensus
GVS scende in Borsa con downgrade di Goldman Sachs
(Teleborsa) - Seduta negativa a Piazza Affari per GVS, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, dopo che Goldman Sachs ha tagliato la raccomandazione a "Neutral" da "Buy", confermando il target price di 6 euro per azione.

GVS si posiziona a 5,07 euro, con una discesa del 3,24%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 5,007 e successiva a quota 4,943. Resistenza a 5,387.

(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
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