GVS scende in Borsa con downgrade di Goldman Sachs

(Teleborsa) - Seduta negativa a Piazza Affari per GVS , società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, dopo che Goldman Sachs ha tagliato la raccomandazione a "Neutral" da "Buy", confermando il target price di 6 euro per azione.



GVS si posiziona a 5,07 euro, con una discesa del 3,24%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 5,007 e successiva a quota 4,943. Resistenza a 5,387.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

Condividi

```