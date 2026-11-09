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UniCredit, Orcel: in Italia continuiamo a guadagnare quote, pronti a beneficiare del consolidamento

Banche, Finanza
UniCredit, Orcel: in Italia continuiamo a guadagnare quote, pronti a beneficiare del consolidamento
(Teleborsa) - In Italia UniCredit continua a coniugare una crescita sostenuta, guadagni mirati di quote di mercato e una redditività ai vertici del settore. Lo ha spiegato l'AD Andrea Orcel nella conference call sui conti del terzo trimestre, sottolineando che lo slancio commerciale resta forte sia sui prestiti sia sulle commissioni.

Nei primi nove mesi i prestiti alla clientela sono cresciuti del 10% e i depositi del 6%, con una gestione attenta del pass-through. Il RoAC del margine di interesse si attesta al 23%. Commissioni e risultato assicurativo rappresentano ormai il 47% dei ricavi netti.

"Continuiamo a guadagnare quote nei nostri segmenti prioritari", ha affermato Orcel. La quota di mercato sui prestiti totali, esclusi mutui e altri prestiti alle famiglie, è salita di circa 130 punti base a circa il 12,5%, nel confronto tra agosto 2026 e agosto 2025. Nel credito alle imprese la quota cresce di circa 150 punti base a circa il 13%, mentre nel credito al consumo sale di 40 punti base a oltre l'11%. Nel risparmio gestito la quota aumenta di circa 60 punti base a circa il 12% e nei prodotti di protezione di circa 60 punti base a oltre il 15%; per questi due segmenti il confronto è tra giugno 2026 e giugno 2025.

"Questi guadagni riflettono il nostro focus sui segmenti premium e sui prodotti a più alto valore, dove abbiamo un chiaro vantaggio competitivo", ha spiegato il CEO. Secondo Orcel, la banca è anche ben posizionata per beneficiare del consolidamento in corso nel mercato. L'obiettivo è raggiungere una quota di mercato target del 15% nel medio termine.

Sul fronte dell'efficienza, i costi sono scesi dell'1% pur in presenza di investimenti per la crescita. Il rapporto costi/ricavi tocca il livello record del 32,4%. Il risultato si traduce in un'ulteriore crescita degli utili da una base già elevata. L'utile ante imposte sale del 9%, al netto della posta straordinaria positiva da 653 milioni contabilizzata nel secondo trimestre 2025. Il RoAC è al 31,4%.

Nei nove mesi la divisione ha generato ricavi per 9 miliardi (+6%), con i ricavi core in crescita dell'8% e le commissioni e il risultato assicurativo in aumento del 15%. Il margine di interesse cresce del 2% nei nove mesi, ma accelera nel terzo trimestre: +11% anno su anno e +4% sul trimestre precedente. Il costo del rischio è a 24 punti base. Nel solo terzo trimestre l'Italia ha registrato un utile netto di 1.212 milioni, in crescita del 14,1% a/a.
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