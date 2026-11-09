UniCredit, Orcel: in Italia continuiamo a guadagnare quote, pronti a beneficiare del consolidamento

(Teleborsa) - In Italia UniCredit
continua a coniugare una crescita sostenuta, guadagni mirati di quote di mercato e una redditività ai vertici
del settore. Lo ha spiegato l'AD Andrea Orcel
nella conference call sui conti del terzo trimestre
, sottolineando che lo slancio commerciale resta forte sia sui prestiti sia sulle commissioni.
Nei primi nove mesi
i prestiti alla clientela sono cresciuti del 10% e i depositi del 6%, con una gestione attenta del pass-through. Il RoAC del margine di interesse si attesta al 23%. Commissioni e risultato assicurativo rappresentano ormai il 47% dei ricavi netti.
"Continuiamo a guadagnare quote nei nostri segmenti prioritari
", ha affermato Orcel. La quota di mercato sui prestiti totali, esclusi mutui e altri prestiti alle famiglie, è salita di circa 130 punti base a circa il 12,5%, nel confronto tra agosto 2026 e agosto 2025. Nel credito alle imprese la quota cresce di circa 150 punti base a circa il 13%, mentre nel credito al consumo sale di 40 punti base a oltre l'11%. Nel risparmio gestito la quota aumenta di circa 60 punti base a circa il 12% e nei prodotti di protezione di circa 60 punti base a oltre il 15%; per questi due segmenti il confronto è tra giugno 2026 e giugno 2025.
"Questi guadagni riflettono il nostro focus sui segmenti premium e sui prodotti a più alto valore
, dove abbiamo un chiaro vantaggio competitivo", ha spiegato il CEO. Secondo Orcel, la banca è anche ben posizionata per beneficiare del consolidamento in corso nel mercato. L'obiettivo è raggiungere una quota di mercato target del 15% nel medio termine.
Sul fronte dell'efficienza, i costi sono scesi dell'1% pur in presenza di investimenti per la crescita. Il rapporto costi/ricavi tocca il livello record del 32,4%
. Il risultato si traduce in un'ulteriore crescita degli utili da una base già elevata. L'utile ante imposte sale del 9%, al netto della posta straordinaria positiva da 653 milioni contabilizzata nel secondo trimestre 2025. Il RoAC è al 31,4%.
Nei nove mesi la divisione
ha generato ricavi per 9 miliardi (+6%), con i ricavi core in crescita dell'8% e le commissioni e il risultato assicurativo in aumento del 15%. Il margine di interesse cresce del 2% nei nove mesi, ma accelera nel terzo trimestre: +11% anno su anno e +4% sul trimestre precedente. Il costo del rischio è a 24 punti base. Nel solo terzo trimestre l'Italia ha registrato un utile netto di 1.212 milioni, in crescita del 14,1% a/a.