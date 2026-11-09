UniCredit, Orcel: conseguito il miglior trimestre di sempre e il migliore nel settore

(Teleborsa) - " UniCredit ha conseguito il suo miglior trimestre di sempre, e il migliore nel settore, superando le aspettative in tutti i KPI: la più alta crescita dell'utile netto, il miglior RoTE, il miglior rapporto costi/ricavi e la migliore generazione organica di capitale hanno supportato rendimenti tra i migliori del settore, aumentando al contempo il capitale". Lo ha detto Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit, commentando i risultati al 30 settembre 2026.



"Abbiamo bilanciato con successo la leva commerciale, industriale e tecnologica, accelerando la nostra crescita, guadagnando quote di mercato in segmenti mirati senza fare compromessi sui margini né sul rischio, continuando ad investire con costanza nella nostra trasformazione - ha spiegato - Ciò riflette la solidità della nostra franchise, il talento, la determinazione e il duro lavoro delle nostre persone, la costanza della nostra esecuzione, e il successo della fase iniziale della nostra strategia Unlimited".



"La nostra strategia si sta traducendo in risultati costanti e misurabili. Abbiamo trasformato strutturalmente il modo in cui UniCredit opera, combinando una crescita redditizia sostenibile con l'efficienza strutturale dei costi, l'allocazione disciplinata del capitale, e un solido stato patrimoniale - ha detto Orcel - Ciò sta portando ad una franchise più forte, più resiliente, e più redditizia. Stiamo costruendo una banca che è in grado di conseguire i suoi obiettivi attraverso il ciclo macroeconomico. Come Banca per l'Europa, il nostro modello di business diversificato, la nostra solida posizione di capitale e le nostre linee di difesa ci danno resilienza e flessibilità strategica nei diversi contesti di mercato".

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