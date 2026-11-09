UniCredit, Orcel: "un'altra serie di risultati record". In Italia quota al 15% senza M&A

(Teleborsa) - "Presentiamo un'altra serie di risultati record
". Con queste parole l'Amministratore Delegato di UniCredit
, Andrea Orcel
, ha aperto la conference call con gli analisti sui conti del terzo trimestre 2026
. Secondo il manager, i numeri confermano la forza della strategia e la capacità di esecuzione del gruppo, con un potenziale che resta "unlimited", come il nome del piano strategico.
Orcel ha ricordato il percorso del piano Unlocked, che ha "radicalmente trasformato" la banca
portando il gruppo dal fondo del settore a posizioni di leadership. Il rendimento totale per gli azionisti è stato superiore al 1.000%. Secondo i dati citati dal CEO, l'utile netto è passato da 1,5 a 10,6 miliardi e il RoTE da circa il 7% a quasi il 20%. La generazione organica di capitale è salita da 160 a oltre 380 punti base, sostenendo distribuzioni annue per 9,5 miliardi e aumentando al contempo il capitale.
Alla fine del 2025, ha spiegato, UniCredit aveva già indicatori ai vertici del settore su tutte le metriche finanziarie. "Eravamo in una posizione che la maggior parte avrebbe considerato impossibile da migliorare. Noi l'abbiamo vista diversamente
". Da qui il lancio del nuovo piano Unlimited, pensato per dettare il passo al settore con una crescita a doppia cifra dell'utile per azione, il RoTE più elevato e distribuzioni ai massimi livelli.
Orcel ha poi ringraziato i dipendenti del gruppo: "Niente di tutto questo sarebbe o sarà possibile senza le nostre persone
". "Chiediamo molto, fissiamo obiettivi ambiziosi e ci aspettiamo l'eccellenza", ha aggiunto, sottolineando che il personale continua a essere all'altezza di ogni sfida.
Sul trimestre, il CEO ha parlato del miglior risultato di sempre per la banca e del migliore del settore, con battute le attese su tutti i principali indicatori. È il 23esimo trimestre consecutivo di crescita. Il gruppo, ha detto, sta guadagnando quote di mercato mirate in tutti i Paesi in cui opera senza sacrificare margini o rischio. In particolare, "l'Italia è ben avviata ad aumentare organicamente la propria quota di mercato target al 15% nel medio termine, in modo molto redditizio e senza bisogno di M&A
". Secondo la presentazione, il riferimento è alla quota di mercato sui prestiti totali esclusi mutui e altri prestiti alle famiglie, oggi intorno al 12,5% e in crescita di circa 130 punti base in un anno.
Orcel ha poi ripercorso i principali messaggi della trimestrale. L'acconto sul dividendo più che raddoppia a 4,5 miliardi, pari a 3 euro per azione, in pagamento il 25 novembre. La generazione organica di capitale ha più che coperto le distribuzioni accantonate, portando il CET1 al 15%. L'ambizione sull'utile 2026 sale a ben oltre 11,5 miliardi
prima delle poste straordinarie.
Su Commerzbank
, il CEO ha confermato che, una volta regolata l'offerta, UniCredit ne assumerà il controllo. Il nuovo assetto di governance e l'avvio di "Commerzbank Unlocked" sono attesi entro il primo trimestre 2027. Secondo Orcel, l'operazione rafforza la presenza paneuropea del gruppo e spingerà ulteriormente la crescita dell'utile e delle distribuzioni per azione. La combinazione con HVB potrebbe sbloccare valore aggiuntivo e arrivare prima di quanto inizialmente previsto
.