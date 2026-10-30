UniCredit, con HVB e Commerzbank più credito e servizi per il Mittelstand tedesco

(Teleborsa) - UniCredit rilancia il suo impegno verso le imprese tedesche e presenta la futura integrazione tra HVB e Commerzbank come un'operazione pensata per fare di più per il tessuto produttivo della Germania, non di meno. In una nota diffusa oggi, il gruppo guidato da Andrea Orcel promette più finanziamenti, più servizi, una maggiore portata internazionale e relazioni più solide con la clientela, con un'attenzione particolare al Mittelstand, la rete di PMI e aziende familiari che costituisce la spina dorsale dell'economia tedesca.



"Il nostro impegno verso le imprese tedesche è chiaro", ha dichiarato Orcel. "Rafforzeremo il nostro supporto ai clienti corporate, valorizzando e sviluppando ulteriormente le reti e le relazioni esistenti di HVB e Commerzbank. Aumenteremo la nostra capacità di finanziare la crescita delle imprese e daremo ai clienti accesso a tutta la forza dei prodotti, delle competenze e della rete internazionale di UniCredit". L'amministratore delegato ha chiesto ai clienti di continuare a dare fiducia alla banca e di giudicarla sui risultati, sottolineando di essere personalmente impegnato a mantenere le promesse e a far sì che "le azioni corrispondano alle parole".



Sul fronte della rete, UniCredit ribadisce che il focus è sull'espansione del business con i clienti e non sul taglio dei canali con cui li raggiunge. L'obiettivo è coordinare e combinare i punti di forza complementari delle due banche in termini di presenza regionale, relazioni, competenze e servizi, mantenendo centrali la conoscenza del territorio e i rapporti di fiducia.



Il gruppo punta inoltre a rafforzare la capacità di bilancio dedicata alla clientela corporate, così da sostenere esigenze di finanziamento più ampie, investimenti strategici, processi di trasformazione, acquisizioni e piani di crescita ambiziosi. I clienti di Commerzbank, secondo la nota, potrebbero accedere all'intera gamma di capacità di UniCredit in ambiti come prestiti alle imprese, trade finance, coperture, cash management, pagamenti, mercati dei capitali e international banking.



Altro pilastro è la dimensione internazionale: combinando HVB e Commerzbank con la presenza di UniCredit in 14 mercati core europei, tra cui Italia, Austria, Europa centro-orientale e Grecia, oltre alla rete estera delle due banche, il gruppo intende connettere le imprese tedesche a nuovi mercati e opportunità. Le capacità combinate dovrebbero inoltre accompagnare le aziende nelle sfide della digitalizzazione, della decarbonizzazione, della resilienza delle catene di fornitura e dell'espansione all'estero.



"Non stiamo unendo le nostre forze per fare meno per le imprese tedesche", conclude la banca, indicando come metro di successo relazioni più solide, maggiore capacità di finanziamento, servizi migliori e più opportunità di crescita per i clienti.

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