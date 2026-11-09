UniCredit, Orcel: su Commerzbank-HVB pronti ad accelerare ma "scordatevi qualunque cosa nel 2027"

(Teleborsa) - UniCredit
è pronta ad accelerare la combinazione
tra Commerzbank
e HVB, ma non prima del 2028. Lo ha chiarito l'AD Andrea Orcel
rispondendo agli analisti durante la conference call sui risultati del terzo trimestre
.
Orcel ha spiegato che maggiori dettagli arriveranno una volta ottenute tutte le autorizzazioni, quando sarà possibile un confronto aperto con tutti gli stakeholder. Ha però espresso una fiducia elevata, superiore a quella che avrebbe in qualsiasi altra situazione
. Questa fiducia, ha spiegato, nasce dal modello "Unlocked", un approccio alla razionalizzazione bancaria che il gruppo ha già applicato con successo 13 volte, HVB compresa. Se necessario, ha aggiunto, UniCredit potrà affiancare alla squadra di Commerzbank alcune proprie persone per realizzare il piano.
Il percorso si articolerà in due fasi
. "Fondamentalmente non c'è integrazione nella fase uno. C'è solo l'applicazione di UniCredit Unlocked", ha detto il CEO. La fase due scatterebbe se e quando si arriverà alla fusione tra Commerzbank e HVB, che porterebbe sinergie. Secondo Orcel, queste sinergie sarebbero relativamente inferiori a quelle di un'operazione tra banche con attività molto sovrapposte, perché le due banche non lo sono. Per lo stesso motivo, anche gli effetti negativi dell'integrazione sarebbero molto più contenuti.
Sui tempi, il CEO ha ricordato che UniCredit aveva previsto due o tre anni per la fase uno dalla presa del controllo. Solo dopo sarebbe eventualmente arrivata la combinazione delle due banche, con il sostegno di azionisti e dipendenti. Diversi stakeholder hanno però indicato che sarebbe preferibile accelerare la fusione tra HVB e Commerzbank, perché eliminerebbe l'incertezza e porterebbe chiarezza. Se ora c'è un ampio sostegno e tutti vogliono procedere più rapidamente, ha detto Orcel, la banca potrebbe farlo, anche se l'operazione richiede comunque tempo. "Quindi scordatevi qualunque cosa nel 2027. Ma siamo pronti a farlo più velocemente"
, ha precisato.
Anche accelerando, ha sottolineato il CEO, la sequenza non cambia: "Ci sarà comunque una fase uno in cui cercheremo di allineare le due banche e una fase due in cui cercheremo di concretizzare le sinergie". UniCredit rivaluterà "tempi ed entità" dell'operazione quando avrà tutte le autorizzazioni
, il controllo e Commerzbank farà parte dello stesso gruppo.
Secondo quanto indicato nel comunicato e nella presentazione dei risultati, tutte le autorizzazioni regolamentari residue sono attese entro fine novembre
. Dopo il regolamento dell'offerta, UniCredit chiederà a Commerzbank di convocare un'assemblea straordinaria per rinnovare il consiglio di sorveglianza. Il nuovo assetto di governance e l'avvio di "Commerzbank Unlocked" sono attesi entro il primo trimestre 2027. La combinazione con HVB, inizialmente attesa dopo il 2028, resta subordinata al raggiungimento di una soluzione vantaggiosa per azionisti, dipendenti, clienti e altri stakeholder.