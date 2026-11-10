Amsterdam: positiva la giornata per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di acciaio, che lievita del 3,48%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ArcelorMittal rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, ArcelorMittal è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 59,29 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 57,95. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 60,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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