Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 9/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Vigoroso rialzo per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,74%.
Le tendenza di medio periodo del Nasdaq Composite si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 25.888,1. Supporto stimato a 24.466,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 27.309,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)