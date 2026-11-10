Milano 13:10
52.172 +1,50%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 13:10
10.835 +0,48%
Francoforte 13:10
26.606 +1,29%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 9/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 9/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Vigoroso rialzo per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,74%.

Le tendenza di medio periodo del Nasdaq Composite si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 25.888,1. Supporto stimato a 24.466,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 27.309,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```