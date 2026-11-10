Banca Generali, Mossa: efficienza record. Fiduciosi di riassorbire onere fiscale entro 2028

(Teleborsa) - Nove mesi con risultati "molto, molto forti"
sia sul fronte finanziario sia su quello commerciale. Così l'AD di Banca Generali
, Gian Maria Mossa
, ha sintetizzato i conti al 30 settembre
nella conference call con gli analisti.
L'utile netto dei nove mesi
si è attestato a 384 milioni di euro, con un contributo molto forte della componente ricorrente, salita oltre i 300 milioni, e una componente variabile raddoppiata rispetto allo scorso anno. Nel terzo trimestre l'utile è stato di 105 milioni, di cui oltre 100 dalla parte ricorrente. Il margine finanziario ha superato i 280 milioni. "Continuiamo a vedere un margine di interesse molto solido, con un miglioramento continuo
", ha detto Mossa: nel terzo trimestre il margine di interesse si è attestato a 87 milioni. Positivo anche il contributo del trading, grazie all'integrazione con Intermonte, che ha apportato 16 milioni. Il margine netto di interesse mostra un graduale recupero, risalendo a 199 punti base.
Le commissioni lorde totali
hanno raggiunto 1.084 milioni, grazie a una crescita a doppia cifra della componente ricorrente e al contributo significativo delle commissioni variabili. Nel terzo trimestre le commissioni ricorrenti sono cresciute del 14% sullo stesso periodo del 2025. Le commissioni di investimento
hanno superato gli 800 milioni nei nove mesi, con una crescita a doppia cifra nel trimestre sia delle commissioni di gestione sia di quelle di consulenza. Il margine sulle commissioni di gestione accelera grazie a un mix più favorevole ai prodotti di casa, oltre che ad alcune poste una tantum di natura assicurativa.
Ma non si tratta solo delle commissioni di investimento. "Anche le altre commissioni stanno contribuendo in modo significativo
alla crescita dei ricavi", ha sottolineato il CEO. Le altre commissioni sono salite a 134 milioni nei nove mesi. Nel terzo trimestre le commissioni di ingresso sono cresciute di quasi il 25%, quelle di brokeraggio a doppia cifra e quelle bancarie in modo più contenuto.
Sul fronte dei costi, gli indicatori di payout sono in linea o migliori delle attese. Il payout ordinario ai consulenti resta sotto il 36%, il costo della crescita sotto l'11% e il payout verso terzi intorno al 6%. I costi operativi core sono cresciuti dell'8,2%, leggermente sopra la guidance, soprattutto per l'accelerazione degli investimenti in IT e intelligenza artificiale
. Tra le voci non ricorrenti, Mossa ha citato le attività di scouting M&A, l'acquisizione di Investlinx e le iniziative legate all'insurbanking.
"A parità di perimetro, tutti gli indici di costo operativo sono ai minimi storici, ed è un modo per vedere quanto sia buona la nostra leva operativa
", ha affermato Mossa. Escludendo Intermonte, i costi operativi sul totale delle masse scendono allo 0,27%. Il rapporto costi/ricavi rettificato si attesta al 34,3%, secondo la presentazione.
L'utile risente dell'onere fiscale aggiuntivo da 26 milioni in Lussemburgo
, legato alla controllata BG Fund Management Luxembourg. Il CEO si è detto fiducioso di riassorbire l'aumento dell'aliquota entro la fine del 2028, non escludendo novità positive anche prima
. Le stime sull'aliquota, ha precisato, non tengono conto della manovra di bilancio attualmente in discussione in Parlamento. "Siamo molto soddisfatti di questi risultati finanziari, tutte le principali componenti stanno andando molto bene e c'è ancora spazio per migliorare, perché l'attività commerciale è molto solida", ha sottolineato Mossa.