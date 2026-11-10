Banca Generali alza ancora il target della raccolta 2026 dopo 9 mesi in forte crescita

(Teleborsa) - Banca Generali ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un utile netto consolidato di 384,1 milioni di euro, in crescita del 22,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Al risultato ha contribuito il livello massimo raggiunto dall'utile ricorrente, salito a 303,4 milioni di euro (+10,8% a/a) grazie all'espansione delle masse, alla favorevole dinamica della redditività ricorrente e al rafforzamento della leva operativa.



Il margine di intermediazione è cresciuto del 21,4% su base annua a 877,4 milioni di euro, trainato dal forte balzo delle commissioni nette ricorrenti (449,4 milioni, +15,8% a/a) e dal solido andamento del margine finanziario (282,1 milioni, +7,3% a/a). In rialzo anche le commissioni variabili, salite a 145,9 milioni dai 71,7 milioni dei primi nove mesi del 2025 grazie all'andamento complessivamente favorevole dei mercati finanziari nel periodo e al successo delle linee di prodotto adottate per conto della clientela.



A fine settembre, le masse totali gestite, amministrate e sotto consulenza da parte del Gruppo Banca Generali hanno raggiunto il nuovo massimo di €129,6 miliardi (+10,3% a/a), così ripartite: 121,8 miliardi (+10,6% a/a) relativi alle masse dei clienti di Banca Generali; 7,7 miliardi (+7,0% a/a) relativi alle gestioni istituzionali e ai mandati di advisory con le reti di distribuzione Generali Italia/Alleanza; 0,1 miliardi relativi ai conti correnti e amministrati promossi dalle reti di distribuzione Generali Italia/Alleanza. Con riferimento alle masse dei clienti di Banca Generali, gli Assets under Investment (AUI) si sono attestati a 80,3 miliardi, in crescita del +9,7% su base annuale. Nei primi nove mesi del 2026 la raccolta netta totale si è attestata a 6,3 miliardi (+42,3% a/a), con quasi 2,9 miliardi confluiti negli Assets under Investment, sostenuti in particolare dal forte contributo delle soluzioni gestite (2,5 miliardi, +106% a/a). Gli Altri Attivi sono stati pari a 3,4 miliardi beneficiando di solidi flussi sia nei conti amministrati sia nella liquidità.



L'integrazione di Intermonte sta generando sinergie ampiamente in linea con le attese, con 9,8 milioni di euro di ricavi aggiuntivi già realizzati nei primi nove mesi del 2026, sostanzialmente già raggiungendo la parte bassa del target annuale di 10-15 milioni fissati per l'anno in corso. La partnership di insurbanking con Alleanza, ormai pienamente operativa, sta registrando risultati significativi e in accelerazione: dal suo lancio raccolti oltre 370 milioni di euro di premi assicurativi nella polizza Stile Unico a fine settembre 2026.



Banca Generali ha rivisto ulteriormente al rialzo il target di raccolta netta per l'anno portandolo a oltre 8 miliardi, rispetto all'obiettivo di inizio anno di oltre 6,5 miliardi, già rivisto al rialzo a luglio a "circa 7,5 miliardi". È stata inoltre aumentata a 4-4,5 miliardi (da oltre 4 miliardi) l'ambizione per il 2026 riferita agli Assets under Investment, in virtù della normalizzazione delle condizioni in cui la Banca opera. Sul fronte reddituale, alla luce dell'andamento registrato, la banca ha aggiornato le attese sul margine di interesse 2026 a 340-345 milioni, collocandole nella parte alta del range precedentemente comunicato.

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