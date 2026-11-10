Banca Generali, Mossa: molte conversazioni con banker senior, accelerazione attesa in 12-18 mesi

(Teleborsa) - Il consolidamento in corso nel sistema bancario italiano potrà spingere clienti e professionisti verso le reti di consulenza finanziaria, e Banca Generali si sente pronta a cogliere l'occasione. Lo ha detto l'AD Gian Maria Mossa, rispondendo a una domanda degli analisti durante la conference call sui risultati dei nove mesi.



"Naturalmente vedremo ulteriori travasi dal sistema bancario tradizionale verso le reti di consulenza finanziaria, e siamo molto ben posizionati", ha detto Mossa. "Sono molto colpito dal numero di conversazioni con banker di profilo molto senior. Quindi penso che nei prossimi 12-18 mesi vedremo un'accelerazione dei numeri, in parte trainata da una proposta davvero unica, anche con Intermonte".



Il reclutamento è già in accelerazione. Secondo la presentazione, nei primi nove mesi del 2026 la banca ha inserito 156 nuovi professionisti, il 28% in più rispetto a un anno prima, di cui 100 profili senior. La raccolta netta generata dal reclutamento netto, cioè dal saldo tra ingressi e uscite di consulenti, è salita a 1,6 miliardi (+80%), pari a circa un quarto del totale. A fine ottobre i banker di alto profilo entrati quest'anno, con portafogli superiori a 40 milioni, erano 18.

Condividi

```