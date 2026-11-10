Banca Generali, Mossa: rete più produttiva del settore e prodotti di casa verso il 60%

(Teleborsa) - Più produttività della rete, un mercato di riferimento più ampio e una quota maggiore della catena del valore. Sono le tre leve su cui Banca Generali costruisce la crescita futura
, illustrate dall'AD Gian Maria Mossa
nella conference call sui risultati dei nove mesi
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La prima leva è la produttività della rete di consulenti
. Nei nove mesi Banca Generali ha raccolto il 12,1% della raccolta netta complessiva delle reti di consulenza associate ad Assoreti, contro il 10,5% di un anno prima. "La nostra crescita in termini di raccolta non è solo in termini assoluti, ma anche relativi rispetto al mercato", ha detto Mossa. Lo scorso anno, ha ricordato, la banca era rimasta indietro rispetto al settore nel rapporto tra raccolta e masse iniziali, anche per effetto dell'offerta di Mediobanca. Quest'anno, nonostante l'offerta di Monte dei Paschi, il rapporto sale al 7,5% su base annua, sopra il 6,8% del resto del settore. Migliora anche la fedeltà della rete: il tasso di uscita dei consulenti verso la concorrenza scende sotto l'1%. La rete è cresciuta del 4,1% nei nove mesi, più del 3,5% del settore. A sostenere la produttività arriva ora anche il primo strumento proprietario di intelligenza artificiale per i consulenti, appena integrato nella piattaforma della rete, i cui effetti si vedranno nei prossimi mesi.
La seconda leva è l'ampliamento del mercato di riferimento, grazie ad Alleanza e Intermonte
. Con la partnership di insurbanking con Alleanza, a fine ottobre i premi raccolti con la polizza dedicata hanno superato i 400 milioni dal lancio, di cui 55 milioni nel solo mese di ottobre, sopra la media dei mesi precedenti. I conti correnti aperti sono oltre 13.000, di cui più di 2.000 in ottobre, e quasi il 70% è utilizzato attivamente. Secondo Mossa, la prima fase di acquisizione dei clienti si può considerare conclusa: ora gli investimenti si concentreranno sul cross-selling, sfruttando anche l'analisi dei dati. Sul fronte degli imprenditori, i nuovi clienti imprenditori o corporate da inizio anno sono oltre 4.000 e valgono quasi il 50% della raccolta complessiva. "E siamo solo all'inizio di questo nuovo posizionamento strategico della banca", ha sottolineato il CEO. Intermonte aiuta anche ad attrarre banker di alto profilo, con portafogli superiori a 40 milioni: a fine ottobre ne sono entrati 18. Il loro obiettivo per il primo anno è di 1-1,2 miliardi di masse, che nel giro di tre anni potrebbero salire a 1,6-1,7 miliardi.
La terza leva è l'internalizzazione dei margini
. "L'accelerazione della penetrazione dei prodotti di casa è davvero impressionante", ha detto Mossa. Due anni fa la banca si era data l'obiettivo di aumentare di un punto percentuale all'anno la quota dei fondi della casa lussemburghese sul totale dei fondi distribuiti alla clientela retail. In due anni l'aumento è stato di 3,8 punti, fino al 53,1%, cioè il doppio. "Questo non è il target", ha precisato il CEO: l'obiettivo di medio termine è il 60%. Anche i prodotti di casa sul totale delle soluzioni gestite sono saliti al 53%. Le sinergie con Intermonte sono in linea con le attese, a quasi 10 milioni, divise tra prodotti strutturati, brokeraggio e consulenza. Con l'acquisizione di Investlinx, appena perfezionata, il prossimo anno la banca punta ad aumentare la presenza dei propri ETF attivi, internalizzando una parte maggiore dei margini anche in questo segmento.
Sulla guidance, a fine anno ormai vicina, Mossa ha fornito indicazioni più precise. "Siamo fiduciosi di superare gli 8 miliardi di euro, il miglior anno di sempre per la banca", ha detto a proposito della raccolta netta. La raccolta in AUI è attesa nella forchetta di 4-4,5 miliardi e il margine di interesse tra 340 e 345 milioni. Nel medio-lungo termine, la forchetta di crescita dei costi core si restringe al 7-8% dal 6-8%. La banca vuole infatti accelerare sull'intelligenza artificiale, a supporto dei consulenti, della crescita commerciale e del servizio ai clienti, oltre che sull'insurbanking. Grazie all'internalizzazione dei margini e a un mix migliore, il management fee margin è atteso in rialzo a 141-143 punti base. La guidance per il prossimo anno sarà annunciata a febbraio, con i risultati dell'intero esercizio
. "Siamo molto soddisfatti dei risultati del terzo trimestre e molto positivi sui risultati del quarto", ha concluso il CEO.