Banca Generali sostituisce Recordati nel FTSE MIB

(Teleborsa) - Banca Generali sostituirà Recordati nell'indice FTSE MIB a partire dal 13 novembre. Lo ha comunicato FTSE Russell, gestore dell'indice, dopo che è stata raggiunta una partecipazione superiore al 90% in Recordati in seguito alla riapertura del periodo di adesione dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria promossa da Respighi BidCo.



L'indice FTSE MIB, il principale indice di benchmark del mercato azionario italiano, misura la performance dei 40 titoli italiani più liquidi e capitalizzati, catturando più dell'80% della capitalizzazione del mercato nazionale.



Inoltre, Rcs Mediagroup sostituirà Banca Generali nel FTSE Italia Mid Cap, uscendo dal FTSE Italia Small Cap. Eurogroup Laminations sostituirà Banca Generali nel FTSE Italia PIR PMI Index, mentre Rcs Mediagroup rimarrà nell'indice.

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