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Borsa chiusa a Mumbai
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10 novembre 2026 - 07.30
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(Teleborsa) - Oggi, 10 novembre, a Mumbai le contrattazioni sono chiuse in occasione della Festa del Diwali-Balipratipada.
(Foto: Naveed Ahmed on Unsplash)
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