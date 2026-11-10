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Borsa chiusa a Mumbai

Calendar, Finanza
Borsa chiusa a Mumbai
(Teleborsa) - Oggi, 10 novembre, a Mumbai le contrattazioni sono chiuse in occasione della Festa del Diwali-Balipratipada.

(Foto: Naveed Ahmed on Unsplash)
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