Milano 17:35
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Nasdaq 18:21
27.574 -1,20%
Dow Jones 18:21
52.128 -0,50%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,31%

Il DAX termina le contrattazioni a 26.347,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,31%
Francoforte conclude in progresso dello 0,31%, archiviando la sessione a 26.347,45 punti.
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