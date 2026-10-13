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Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,26%

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 7.853,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,26%
Modesto guadagno per l'indice di Parigi, in progresso dello 0,26%, che esordisce a 7.853,5 punti.
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