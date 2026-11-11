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Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,46%
L'Ibex 35 termina le contrattazioni a 20.027,9 punti
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Finanza
11 novembre 2026 - 17.53
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