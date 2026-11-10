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Carvana, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Carvana, scendono le quotazioni a New York
Scende sul mercato la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che soffre con un calo del 7,17%.
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