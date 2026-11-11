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New York: performance negativa per Carvana

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Carvana
Ribasso per la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che presenta una flessione del 2,31%.
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