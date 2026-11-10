New York: prevalgono le vendite su Carvana
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che soffre con un calo del 7,23%.
Lo scenario su base settimanale di Carvana rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Carvana sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 74,76 USD. Possibile una discesa fino al bottom 68,61. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 80,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```