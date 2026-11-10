Fake news a tavola: una guida per distinguere scienza e falsi miti

Quasi 8 italiani su 10 hanno creduto a notizie false sul cibo

(Teleborsa) - Tra falsi miti, sovraccarico informativo e "diete fai da te" orientarsi nelle scelte alimentari può essere sempre più difficile. Circa 8 intervistati su 10 (78%) dichiarano di aver creduto, spesso o qualche volta, a notizie false sull’alimentazione e il 37,4% di averle condivise, come conferma uno studio pubblicato su BMJ Nutrition, Prevention & Health che ha esaminato la correlazione tra alfabetizzazione sanitaria e suscettibilità alle fake news relative al cibo. Eppure, di fronte alla disinformazione dilagante su salute e alimentazione, l’82,2% degli italiani non ha dubbi: servono senso critico e cautela per non cadere nella trappola delle fake news.



Occorre superare allarmismi e giudizi sommari sugli alimenti cosiddetti ultra-processati per tornare al rigore scientifico: è questo l’invito della professoressa Daniela Martini dell’Università degli Studi di Milano (DeFENS / Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente (Sezione Nutrizione Umana), che con Unione Italiana Food, associazione di categoria aderente a Confindustria, presenta in occasione della Giornata mondiale della Scienza (10 novembre) una guida pratica per orientarsi tra evidenze scientifiche e falsi miti.



"La salute non si misura contando i processi industriali", spiega la professoressa Martini, secondo cui la classificazione NOVA, alla base del concetto di cosiddetti ultra-processati, "presenta limiti metodologici: è scarsamente definita, dà luogo a una categorizzazione errata degli alimenti e lascia trasparire l’idea che le preparazioni industriali siano, per definizione, qualitativamente inferiori alle equivalenti casalinghe", mentre la qualità di un alimento "dipende dalle sue caratteristiche intrinseche. E non dimentichiamo le regole fondamentali della nutrizione: composizione nutrizionale, quantità e frequenza di consumo, nell'ambito di una dieta complessivamente equilibrata. Possiamo quindi consumare anche alimenti cosiddetti ultra-processati? Certamente. Il punto non è demonizzare il cibo, ma imparare a inserirlo in modo consapevole nella nostra alimentazione".



La guida ricorda, ad esempio, che le associazioni tra il consumo dei cibi cosiddetti ultra-processati e il rischio di malattie croniche derivano prevalentemente da studi osservazionali, che da soli non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto e che l’Italia registra i livelli più bassi di apporto energetico da questi alimenti, circa il 10%, contro oltre il 50% di Stati Uniti e Regno Unito, tanto che la Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari (SISTAL) invita a un approccio critico verso classificazioni nate in contesti culturali lontani dalla Dieta mediterranea. Anche per questo, ricorda la prof. Martini, è al momento prematuro inserire il concetto di cosiddetti UPF nelle policy nutrizionali o nelle linee guida di sana alimentazione.









(Foto: Louis Hansel on Unsplash)

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