Fnac Darty, OPA riuscita: EP Group di Kretinsky sale al 69,3%

(Teleborsa) - Si è chiusa con successo l'offerta pubblica di acquisto (OPA) lanciata da EP Group, la holding dell'imprenditore ceco Daniel Kretinsky, su Fnac Darty , colosso francese delle vendite al dettagli che controlla anche l'italiana Unieuro. Secondo i risultati pubblicati dall'autorità francese AMF, durante il periodo di adesione, aperto dal 12 maggio al 9 novembre, sono state portate in adesione 12.131.427 azioni, pari al 40,9% del capitale, e 525.798 OCEANE, le obbligazioni convertibili del gruppo.



Sommando la quota del 28,5% già detenuta tramite la controllata VESA, EP Group arriva a 20.577.477 azioni, pari al 69,3% del capitale e dei diritti di voto teorici, e diventa così l'azionista di controllo. La condizione minima dell'offerta, cioè il superamento del 50%, è quindi soddisfatta. Come previsto dal regolamento AMF, l'offerta sarà riaperta dal 12 al 25 novembre 2026 alle stesse condizioni: 35 euro per azione, dopo lo stacco a giugno del dividendo 2025 da 1 euro, e 81,161 euro per OCEANE.



"Accolgo con favore l'esito positivo di questa offerta, che ha ricevuto la raccomandazione unanime del nostro board, così come l'ampio sostegno espresso dagli azionisti al progetto di EP Group - ha commentato Enrique Martinez, CEO di Fnac Darty - Siamo pronti a intraprendere il prossimo capitolo della storia di Fnac Darty insieme al nostro nuovo azionista di controllo e a definire, congiuntamente, il futuro del nostro Gruppo".



"Siamo molto soddisfatti dell'esito dell'offerta e della fiducia riposta in noi dagli azionisti di Fnac Darty - ha detto Daniel Kretinsky, Presidente di EP Group - Diventare l'azionista di controllo di Fnac Darty rappresenta una tappa fondamentale nel nostro investimento a lungo termine nella società. Apprezziamo profondamente il modello omnicanale di Fnac Darty, orientato ai servizi, il valore storico del suo marchio e la sua solida competenza nel settore retail; riconosciamo inoltre le sue posizioni di leadership in Francia, Italia, Belgio e Portogallo, nonché la sua presenza, forte e in costante crescita, in Spagna e Svizzera. Crediamo nel potenziale a lungo termine dell'azienda e ci impegniamo a sostenerne lo sviluppo continuo".

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