OPA Reway, le adesioni salgono al 15,5% al termine della seconda settimana

(Teleborsa) - L'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria di Rinova BidCo su Reway Group , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel risanamento di infrastrutture stradali e autostradali e nella manutenzione della rete ferroviaria, ha raccolto 954.500 azioni nella seconda settimana, dal 12 al 16 ottobre 2026. Dal 5 ottobre le adesioni complessive raggiungono 1.002.500 azioni, pari al 15,54% dei titoli oggetto dell'offerta e al 2,58% del capitale. Il periodo di adesione ha avuto inizio il 5 ottobre 2026 e terminerà il 23 ottobre 2026.

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