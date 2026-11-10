Milano 13:18
52.183 +1,52%
Nasdaq 9-nov
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Dow Jones 9-nov
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Londra 13:19
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Francoforte 13:18
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Forte interesse per Estée Lauder Companies

Finanza
Forte interesse per Estée Lauder Companies
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Brilla la società di prodotti di bellezza, tra i titoli dell'indice DAX, che chiude la seduta con un aumento del 3,69%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 101,5 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 93,79 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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