Estée Lauder migliora la guidance sull'intero esercizio con la spinta della nuova strategia

(Teleborsa) - Estée Lauder , colosso statunitense dei cosmetici, ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio (al 30 settembre 2026) con vendite nette in aumento del 7% a 3,7 miliardi di dollari. Le vendite nette organiche hanno registrato una crescita del 6%.



Il margine lordo è aumentato di 230 punti base, passando dal 73,4% dell'anno precedente al 75,7%, mentre il margine lordo rettificato è cresciuto di 240 punti base, attestandosi al 75,7%. Tale incremento riflette i benefici netti derivanti dall'efficienza operativa e dal contenimento dei costi - resi possibili dal "Profit Recovery and Growth Plan" dell'azienda - nonché dall'effetto leva sulle vendite e dall'impatto positivo di strategie di prezzo mirate; fattori che, nel loro insieme, hanno compensato le pressioni inflazionistiche. L'utile netto rettificato per azione ordinaria è salito a 0,72 dollari, rispetto ai 0,32 dollari del periodo precedente.



"Il nostro primo trimestre dell'anno fiscale 2027 segna un ulteriore, significativo passo avanti per Estée Lauder - ha dichiarato il CEO Stéphane de La Faverie - La crescita sta accelerando, la redditività si sta rafforzando in modo marcato e l'impatto del programma "Beauty Reimagined" è sempre più evidente in tutta la nostra attività. Stiamo offrendo ai consumatori innovazioni all'avanguardia, accrescendo l'attrattiva dei nostri marchi attraverso campagne audaci e di grande impatto, e costruendo un'organizzazione più rapida e agile, capace di trasformare questo slancio in risultati finanziari più solidi".



"Siamo andati oltre la semplice fase di ripristino della crescita: stiamo creando molteplici leve per una crescita sostenibile e redditizia - ha aggiunto - L'energia e la determinazione dei nostri team, unite alla forza dei nostri brand e ai progressi nel nostro percorso di trasformazione, mi rendono più fiducioso che mai riguardo alle opportunità che ci attendono. Stiamo rivedendo al rialzo le previsioni per l'anno fiscale 2027, a conferma sia del nostro brillante avvio che della fiducia nel futuro che stiamo costruendo".



Estée Lauder si aspetta ora per l'intero esercizio 2027: Una crescita organica delle vendite nette compresa tra il 4,0% e il 5,5%, collocandosi tra il valore centrale e un livello superiore al limite massimo dell'intervallo precedentemente comunicato (dal 3% al 5%); un utile netto rettificato per azione ordinaria compreso tra 3,20 e 3,45 dollari, in rialzo rispetto all'intervallo precedentemente comunicato (da 3,10 a 3,35 dollari).

Condividi

```