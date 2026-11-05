Milano 13:04
51.210 +0,35%
Nasdaq 4-nov
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Dow Jones 4-nov
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Londra 13:04
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Francoforte 13:04
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Forte interesse per Estee Lauder

Finanza
Forte interesse per Estee Lauder
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Brilla la società leader nei trattamenti anti-age, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un aumento del 6,31%.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 112 USD, con stop loss individuato a quota 239,3 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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