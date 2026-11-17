Indicazioni rialziste per Estee Lauder
(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
A picco la società leader nei trattamenti anti-age, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude gli scambi con un pessimo -2,81%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Estee Lauder presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 108,6 USD, con stop loss individuato in area 239,3 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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