Francoforte: brillante l'andamento di AUMOVIO

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società tedesca di tecnologia automobilistica , in guadagno del 3,02% sui valori precedenti.



L'andamento di AUMOVIO nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario del fornitore di componenti e software per auto si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,08 Euro. Prima resistenza a 32,63. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 31,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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