Francoforte: seduta euforica per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di armamenti e componenti per automobili , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,31%.



Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Rheinmetall AG segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 863 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 892,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 844,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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