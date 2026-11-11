Francoforte: nuovo spunto rialzista per Elmos Semiconductor

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di semiconduttori per l'automotive , che lievita del 3,72%.



Lo scenario su base settimanale di Elmos Semiconductor rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico della società tedesca di microelettronica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 116 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 118,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 114,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```