Francoforte: nuovo spunto rialzista per Elmos Semiconductor
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di semiconduttori per l'automotive, che lievita del 3,72%.
Lo scenario su base settimanale di Elmos Semiconductor rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della società tedesca di microelettronica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 116 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 118,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 114,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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