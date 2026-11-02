Orange Media Group, Alantra avvia copertura con Buy e TP a 9 euro

(Teleborsa) - Alantra ha avviato la copertura su Orange Media Group , creative content company indipendente quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori Entertainment, Media & Advertising, con un target price di 9 euro per azione e una raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 10%. La società ha debuttato in Borsa a fine settembre con un prezzo di collocamento di 5 euro.



Gli analisti sottolineano che Orange Media Group è una piattaforma di nicchia, posizionata all'intersezione tra produzione audiovisiva, branded entertainment e creazione di contenuti basata sulla tecnologia. Il gruppo si articola in tre aree: 1) Entertainment, il motore dedicato alla produzione e alla proprietà intellettuale (IP); 2) Branded, focalizzata su format narrativi di alta qualità per aziende e istituzioni; 3) Innovation, che supporta lo sviluppo di contenuti attraverso l'intelligenza artificiale, la produzione virtuale e le tecnologie immersive. Sotto la guida del fondatore e CEO Andrea Maffini, ha raggiunto un valore della produzione di 11,1 milioni di euro nell'esercizio 2025, registrando un CAGR del 45% nel periodo 2021-25. Tale risultato è sostenuto da un portafoglio di proprietà intellettuali in costante espansione, un team di oltre 60 professionisti, 90 progetti realizzati negli ultimi 3 anni - tutti con copertura finanziaria completa e anticipata - e 20 produzioni di intrattenimento completate, con un ROI mediano per progetto pari al 18%.



Alantra stima che il valore della produzione passerà dagli 11,1 milioni di euro del 2025 ai 26,9 milioni di euro del 2028, con un CAGR del +34,1%, trainato dall'ampliamento della pipeline di "Pictures", dallo sviluppo delle attività "Branded" e dall'accelerazione di "Metaphora". L'EBITDA dovrebbe crescere da 4,2 a 11,2 milioni di euro, con un margine in espansione dal 37,6% al 41,5%, grazie alla leva operativa, alle maggiori dimensioni dei progetti e a un contributo più significativo da parte di attività a minore intensità di capitale. Il FCF dovrebbe diventare positivo a partire dal 2027, raggiungendo 1,6 milioni di euro nel 2028, mentre l'indebitamento netto dovrebbe ridursi da 3,9 milioni di euro (2025) a 1,5 milioni di euro (2028), beneficiando anche di 1,7 milioni di euro di proventi lordi derivanti dall'IPO.



Viene fatto notare che, sulla base dei multipli attesi per il 2026, OMG è scambiata sostanzialmente in linea con i benchmark di riferimento; tuttavia, nel periodo 2027-28 - man mano che gli utili crescono - il titolo si posiziona a un significativo sconto, nonostante un profilo di crescita atteso decisamente più solido.

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