Hera si rafforza nel nord-est con l'acquisto di Gigas Rete

Gestisce gli impianti gas di 23 comuni del Veronese

(Teleborsa) - Il Gruppo Hera rafforza la propria presenza nel nord-est del Paese acquisendo Gigas Rete, operativa nella gestione della rete e impianti di distribuzione del gas. Tramite AcegasApsAmga, la multiutility ha sottoscritto oggi con la società Brimsco l'accordo vincolante per l'acquisto del 100% di Gigas Rete, con sede legale a Lodi.



Gigas Rete è una realtà con oltre 60 anni di attività nel settore dei servizi a rete. Gestisce circa 1.200 chilometri di reti gas e 57.400 punti di riconsegna (PdR) in 23 comuni della provincia di Verona, negli Ambiti territoriali minimi (Atem) 1 e 2, assicurando la fornitura di gas naturale a oltre 140mila residenti e alle numerose attività produttive presenti. L'operazione ha un enterprise value allineato al valore della RAB della società, il cui margine operativo lordo a consuntivo nel 2025 si è attestato a circa 3,5 milioni di euro. L'acquisizione del 100% di Gigas Rete da parte di AcegasApsAmga si completerà nei prossimi mesi, una volta verificate le normali condizioni sospensive previste per operazioni di questo tipo.



Tra le principali operazioni di M&A concluse dal Gruppo Hera nei primi sei mesi dell'anno rientrano l'acquisizione della maggioranza di Servizi Ecologici Ambientali (SEA), attiva in provincia di Ancona con una piattaforma polifuzionale per i rifiuti speciali, e del 100% di STA e delle relative quote nelle controllate parte del Gruppo Sostelia, specializzato nel trattamento delle acque industriali e civili. Tutte queste operazioni rientrano tra gli obiettivi di crescita stabiliti dal Piano industriale di Gruppo, che individua un contributo da attività di M&A pari a 100 milioni di euro nel quinquennio 2025-2029.



"Con questa M&A prosegue il percorso di sviluppo del Gruppo Hera - commenta Carlo Andriolo, AD di AcegasApsAmga - Una volta perfezionata l'operazione, AcegasApsAmga gestirà oltre 300mila punti di riconsegna e oltre 4.500 chilometri di resti gas. Grazie all'acquisizione degli asset di Gigas Rete, la nostra società rafforza la propria presenza in Veneto e, in particolare, nell'area del Veronese, aggiungendo un tassello strategico di continuità territoriale che garantirà a una comunità sempre più ampia gli elevati standard di qualità, continuità e sicurezza dei servizi che contraddistinguono il Gruppo".

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