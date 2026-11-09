Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 271,46 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 2 all'8 novembre 2026 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 271,46 euro/MWh, in crescita del 3,7% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.



I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,97 milioni di MWh (+5,7%), con la liquidità all'84,5%.



I prezzi medi di vendita si sono attestati tra tra 262,38 euro/MWh del Sud e 273,50 euro/MWh di Nord e Centro Nord.

Condividi

```