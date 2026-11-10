Invito all'acquisto per Logista
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Bene il distributore logistico spagnolo, tra i componenti dell'Ibex 35, con un rialzo dello 0,93%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 36,94 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 35,54 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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