MPS alza guidance su utile ante imposte sopra 3,7 miliardi ma pesa mancata fusione con Mediobanca

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha alzato di nuovo la guidance per il 2026. Secondo la presentazione dei risultati dei nove mesi, la banca ora prevede un utile ante imposte superiore a 3,7 miliardi di euro. Ad agosto, con i conti del primo semestre, l'obiettivo era stato portato a 3,6 miliardi. La nuova indicazione comprende anche un CET1 ratio intorno al 15,5% a fine anno, ipotizzando un dividendo di 0,86 euro per azione.



La revisione tiene conto della buona performance dei nove mesi, chiusi con un utile ante imposte di 2.894 milioni, e degli effetti dell'assemblea straordinaria sulla fusione con Mediobanca . Secondo la banca, l'esito dell'assemblea ha tre conseguenze rilevanti nel breve periodo per il 2026: viene meno un beneficio di oltre 50 punti base sul CET1 legato alla fusione; vengono meno i risparmi di costo attesi, ma anche parte dei costi di integrazione, con un effetto netto positivo per circa 150 milioni sull'utile ante imposte; la banca dovrà emettere entro fine anno un bond senior preferred benchmark ai fini dei requisiti MREL.



La nuova guidance non include il possibile impatto della Legge di Bilancio 2027 sui risultati 2026, ancora in fase di valutazione.

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