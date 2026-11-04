Cellularline, utile 9 mesi sale a 6,6 milioni di euro con miglioramento della gestione finanziaria

Cellularline

(Teleborsa) -, azienda attiva a livello europeo negli accessori per smartphone e tablet quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso i primi nove mesi conpari a 113,3 milioni di euro, complessivamente in linea rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.L', si è attestato nei primi nove mesi del 2026 a 14,5 milioni di euro, in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente (14,6 milioni), mostrando la stessa incidenza sul fatturato (12,8% nei primi nove mesi 2026 contro 12,9% nei primi nove mesi del 2025). Ildel periodo si attesta a 6,6 milioni di euro, in crescita rispetto a 4,7 milioni nei primi nove mesi del 2025, principalmente per un miglioramento della gestione finanziaria.L'al 30 settembre 2026 risulta pari a 6 milioni di euro (12,6 milioni al 31 dicembre 2025), in miglioramento per 6,6 milioni (-52,7%) ed include debiti verso istituti finanziari al netto di disponibilità liquide ed altre attività finanziarie pari a 1,7 milioni, debiti relativi ad opzioni Put/Call per l'acquisto delle minorities pari a 2,4 milioni, nonché debiti per leasing in applicazione dell'IFRS 16 pari a 1,9 milioni. Ildel periodo è pari a 13,1 milioni di euro (16,5 milioni nei primi nove mesi del 2025); la contrazione (pari a 3,4 milioni) è dovuta principalmente ad una diminuzione dei flussi generati dalla variazione di Capitale Circolante rispetto allo stesso periodo 2025, mentre l'EBITDA si è mantenuto sostanzialmente in linea.

"I primi nove mesi del 2026 confermano la capacità del Gruppo di mantenere un solido equilibrio economico e finanziario, pur in uno scenario di mercato ancora complesso - ha commentato Marco Cagnetta, Consigliere e General Manager Sales and Marketing del Gruppo Cellularline - A fronte di ricavi sostanzialmente stabili, registriamo un incremento del risultato netto adjusted, salito a 6,6 milioni di euro, principalmente per un miglioramento della gestione finanziaria. Sul fronte commerciale, la crescita della Linea Blue, che registra un incremento di circa il 42%, conferma la validità della nostra strategia di diversificazione e di sviluppo delle partnership commerciali, rafforzando il contributo della linea ai risultati complessivi del Gruppo".



"Continuiamo parallelamente a lavorare sul rafforzamento del nostro posizionamento competitivo nei principali canali e sull'innovazione dell'offerta trainata dall'evoluzione tecnologica - ha aggiunto - Particolarmente significativa è inoltre l'ulteriore riduzione dell'indebitamento finanziario netto, sceso a 6 milioni di euro, meno della metà rispetto alla fine del 2025. Guardando all'ultima parte dell'esercizio, restiamo focalizzati sulle nostre priorità strategiche, con particolare attenzione all'innovazione di prodotto, allo sviluppo dei mercati internazionali e al consolidamento delle relazioni con i principali partner commerciali".