Inwit, il Tribunale conferma il rigetto della sospensiva sulla disdetta dell’MSA Fastweb

(Teleborsa) - Inwit comunica che in data odierna il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ha confermato il rigetto della domanda cautelare presentata dalla Società per anticipare la tutela dei propri interessi in relazione agli effetti della disdetta del MSA azionata da Fastweb, ritenendo insussistente il presupposto del periculum in mora e quindi dell’urgenza.



A parere del Tribunale, infatti, la svalutazione del titolo di Inwit, tra l’altro, si è già verificata "in concomitanza con il comunicato congiunto pubblicato da TIM e Fastweb, sul raggiungimento di un accordo non vincolante per la costituzione di una Joint Venture e la costruzione di 6000 nuove torri".



Quanto al fumus boni iuris, il Tribunale, ha ritenuto di “evitare di anticipare il giudizio con decisione che, in un caso di tale complessità e rilevanza, inevitabilmente si porrebbe quale "precedente interno" al Tribunale quando fosse chiamato a decidere la causa di merito.” (…) anche per ragioni di simmetria con la parallela (e per molti versi, analoga, benché distinta) controversia con TIM .



Il Collegio ha quindi valutato di esimersi dall’esame del fumus, circa la durata del MSA, anche al fine di evitare una valutazione sommaria, in una controversia complessa e rilevante, da decidere a cognizione piena nel pendente giudizio di merito, all’esito del quale INWIT confida che verrà riconosciuta l’invalidità della disdetta recentemente ricevuta da Fastweb.

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