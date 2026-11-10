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Londra: andamento rialzista per Computacenter

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Computacenter
Rialzo marcato per il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT, che tratta in utile del 2,55% sui valori precedenti.
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