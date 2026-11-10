Londra: brillante l'andamento di Marks & Spencer

(Teleborsa) - Bene il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , con un rialzo del 2,63%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marks & Spencer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marks & Spencer rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Marks & Spencer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,551 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 4,382. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,721.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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